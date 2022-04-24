黃偉哲促銷台南鳳梨 籲嘗鮮要快

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市長黃偉哲（前右2）24日出席在關廟山西宮前廣場舉行的鳳梨好筍季產業文化活動，以倒入冰鳳梨汁代表活動啟動。中央社記者楊思瑞攝 111年4月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南24日電）2022台南鳳梨好筍季系列活動今天由關廟區公所等單位在山西宮前廣場舉辦產業文化活動，台南市長黃偉哲出席致詞表示，今年鳳梨減產、外銷量增加，如果動作太慢可能就吃不到。

關廟山西宮前廣場今天除了有農產市集，由在地小農販售農特產品外，還有舞台表演、闖關遊戲、打卡送好禮等活動，以及在地社區展售鳳梨饅頭、竹筍草仔粿等創意特產、關廟區農會辦理鳳梨評鑑交流比賽，吸引不少民眾到場。

黃偉哲在活動開幕式致詞表示，關廟生產的鳳梨和竹筍品質遠近馳名，向來受消費者喜愛，而行政院農委會預估今年全台鳳梨生產量約較去年減少1%，外銷量則比去年多，關廟鳳梨目前產銷狀況平穩，喜愛吃鳳梨的民眾如果動作太慢，可能就吃不到了。

黃偉哲表示，鳳梨含豐富營養素，也是提高免疫力的好選擇，希望台南民眾可多向外縣市親友推薦台南優質鳳梨。

台南市政府農業局長李建裕指出，今年的鳳梨好筍季系列活動由關廟、龍崎、新化等公所與農會舉辦相關系列活動，除了農產品展售與行銷，也規劃生態農業輕旅遊，希望將遊客帶進產地，對農業及觀光產業都有正面幫助。（編輯：黃世雅）1110424