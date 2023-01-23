年逾6旬重返職場 全聯高年級員工重新學習支援收銀

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銀髮族再創就業第二春5（中央社記者曾以寧高雄23日電）會計阿娟姐為照顧父親離職，卻在父親離世後頓失生活重心，經銀髮人才服務據點媒合，到全聯超市工作，年逾60的她和新手一樣用心筆記、學習，生活更充實，也重新找回自我價值。

「請支援收銀！」廣播響起，賣場高年級員工也動起來。原本從事會計工作、已年逾60的阿娟姐，幾年前因照顧生病的父親而離開工作崗位，父親離世後，由於兒女已各自成家立業，生活頓失重心，於是興起再就業的念頭。

阿娟姐找上高雄市銀髮人才服務據點，經就業服務員推薦，參加相關講座，開始認識超市工作，就服員於是鼓勵她拋開自我限制，勇敢投遞履歷參加面試，不久便成功接獲錄取通知，成功穩定就業超過4個月。

門市工作步調快，為了趕快上手適應，阿娟姐跟每個職場新手一樣戰戰兢兢，親手抄錄滿滿工作筆記，所幸店長及同事都很樂意指導。阿娟姐說，就業後，生活更加充實緊湊，雖然剛開始會比較辛苦，但也順利從中重新找回自我價值。

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高雄市政府勞工局新聞資料指出，近年超市業者致力提升消費便利性及客群黏著度，帶動營業額屢創新高，人才需求孔急。全聯福利中心與高雄市銀髮人才服務據點合作，釋出儲備幹部、基層人員及時薪人員等職缺，在2個月內成功媒合逾10名55歲以上銀髮人才，對於緩解大高雄各分店缺工情形，幫助相當大。

高雄市訓練就業中心主任楊茹憶表示，全聯福利中心是全民超市，賣場客群又以婆婆媽媽及熟客為主，銀髮人力重返職場，若能成功適應，穩定性常比年輕族群更高，企業主只要透過適度職務再設計，高年級生也能輕鬆上手、快樂支援收銀。（編輯：孫承武）1120123