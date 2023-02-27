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竹市府3/1調整彈性上下班時間 建立友善工作環境

2023/2/27 10:58
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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）新竹市政府今天宣布，從3月1日起市府彈性上下班時間由現行半小時調整為1小時至1.5小時，盼推動工作生活平衡外，也適度分流上下班車潮，建立友善工作環境。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，為建立友善職場，市府修正「新竹市政府實施感應卡差勤系統出勤管理要點」，從3月1日起，週一至週四彈性上下班時間由現行半小時調整為1小時，府內人員上班打卡時間可落在上午8時至9時，下班時間為下午5時至6時。

市府說，在週五以及補班日的彈性上班時間擴大為1.5小時，上班時間從上午7時30分至9時、下班時間為下午4時30分至6時。

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市府指出，擴大彈性上下班是以每天上班時數8小時，每週工作總時數40小時基本原則內調整，同時新增各處在上午8時至12時、下午1時至5時需有人員在勤的配套措施，且落實職務代理人制度，維持服務品質。

府外機關學校部分，市府表示，在維持服務及教學品質前提下，由各機關學校首長調整，但因區公所、戶政事務所、地政事務所、稅務局、環保局、消防局外勤人員等業務與民眾生活緊密相關，仍維持原有辦公及服務時間，另警察局是否實施評估中。（編輯：張銘坤）1120227

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