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彰市延平公園地下停車場啟用 試營運期間免費停

2024/2/3 16:42
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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化市延平公園地下停車場今天啟用，是彰化首座公有公園與停車場並存的地下地車場，公園設有兒童遊具遊憩區，停車場即日起至2月底試營運免費停車。

彰化市延平公園地下停車場今天舉辦啟用典禮，彰縣府發布新聞指出，結合停車場、公共自行車、公園、活動中心及鄰近商圈，設有兒童遊具遊憩區、體健設施區、綠蔭大草皮、多功能活動廣場等主題空間，再以環區人行步道串連公園步道，打造不分年齡多功能的休憩空間。

縣府表示，公園下方為地下2層的停車場，提供302格小型車停車位，268格機車停車位，導入智慧化停管系統及綠建築設計，重視自然通風與採光，供民眾優質舒適的停車空間。

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縣府指出，延平公園地下停車場即日起試營運到2月底，試營運期間免費停車，3月起正式營運開始收費，另有月票方案，預計2月15日起至3月10日受理登記，民眾可在線上或前往停車管理室辦理，由電腦隨機抽籤。

縣府表示，停車場3月開始收費後，費率為每小時新台幣30元；月票方案有全日月票每月2700元、日間月票每月2200元以及夜間月票每月800元，在地里民購買全日月票另有優惠。（編輯：郭諭儒）1130203

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