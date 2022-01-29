巴西授權藥房銷售自篩試劑 專家：少數人買得起

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（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）巴西國家衛生監督局今天批准銷售COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自我檢測快篩試劑。但專家評估不會對防疫作戰帶來太大影響，因為只有小部分人有能力購買。

巴西集體健康協會（Abrasco）副主席、公共衛生醫師季馬瑞斯（Reinaldo Guimarães）接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）訪問時表示，國家衛生監督局（Anvisa）今天批准在藥房、藥妝店和其他授權的衛生機構銷售自我檢測快篩試劑（autoteste），但波索納洛（Jair Bolsonaro）政府未由公保「健康唯一制」（SUS）提供自篩試劑。

季馬瑞斯不認為授權銷售自篩試劑對防疫作戰非常重要，因為只有一小部分民眾有能力購買目前每支約180巴西幣（約新台幣930元）的試劑，大多數人根本買不起。況且，由於需求量大，試劑價格勢必水漲船高。

季馬瑞斯認為，自篩試劑應包含在公保系統的公共政策中，免費分發給民眾，就像英國和美國政府購買了大量試劑分發給人群。

巴西衛生部要求授權在藥店銷售自篩產品，國家衛生監督局因此核准產品。但衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）已表示，很難將該產品納入公保系統。

季馬瑞斯指出，民眾進行自篩的另一個問題與感染和流行病監測數據有關，「如果有人被感染且有良心，他會尋求醫療系統通報他的病例，但多數人可能不會這樣做；即使他通報了，他和接觸過他的人會受到適當監督嗎？很明顯，流行病監測在巴西根本不起作用。」

季馬瑞斯評估，由於社會的壓力，國家衛生監督局應該會盡快授權想要在藥店銷售自篩試劑的公司，這些公司必須提供數據證明希望在巴西銷售產品的有效性和安全性。

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尚不清楚授權藥房銷售自篩試劑的價格，通常為藥品或醫療產品制定最高價格的是藥品市場監管商會（CMED），這是一個負責巴西藥品市場經濟監管的跨部會機構，由國家衛生監督局擔任執行長。

國家衛生監督局長莫塔（Romisson Rodrigues Mota）在今天的會議上指出，西班牙政府將該國自篩試劑的最高價格訂為2.94歐元，相當於17.6巴西幣（約合新台幣91元）。但目前沒有任何跡象顯示巴西的價格可能在這個範圍內。（編輯：馮昭）1110129