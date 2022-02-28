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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭178/300

英加強金融制裁 禁與俄央行交易、市場排除俄企

2022/2/28 17:18
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（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國今天宣布與美國和歐洲聯盟（EU）採取同步行動，對俄羅斯實施進一步制裁。這將使得莫斯科主要金融機構實際上被排除在西方金融市場外。

路透社報導，英國政府宣布，禁止英國實體和俄羅斯的中央銀行、財政部與主權基金從事交易，並禁止俄國企業在英國發行可轉讓證券及貨幣市場工具。

英國政府表示：「英國政府禁止任何英國自然人或法人，從事有俄羅斯央行、俄羅斯國家財富基金（Russian National Wealth Fund）或俄羅斯聯邦財政部參與的金融交易，我們將立即採取一切必要步驟讓限制措施生效。」

英國政府還說，它有「權力防止指定銀行取得英鎊及透過英國清算付款」。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示：「這些措施，展現我們要用嚴厲經濟制裁來回應俄羅斯侵略烏克蘭的決心。」

英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）總裁貝里（Andrew Bailey）則說：「英格蘭銀行持續採取一切必要行動，來支持政府對於俄羅斯侵略烏克蘭做出回應。」

英國新的制裁行動，還包括對俄羅斯金融機構採取進一步限制，以及一系列措施加強對俄貿易的限制。倫敦當局並表示，本週將宣布更多制裁對象。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1110228

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