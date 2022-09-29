日中邦交正常化50週年 領袖會談備受關注

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本與中國今天迎接邦交正常化50週年，回顧過去50年不斷循環上演關係「改善」及「惡化」，儘管雙方領導人今天互致賀電，但日中何時能再舉行面對面領袖會談備受外界關注。

日本時事通信社、日本經濟新聞報導，日本與中國在經濟上關聯與日俱增的同時，面對國力增強的中國持續在日本周邊威嚇，讓難以卸下對中國警戒感的日本並未洋溢慶祝氛圍。

再加上最近有關釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的緊張情勢升高，「台灣有事」也經常被討論，這些因素都為日中對話蒙上陰影。就在日中間不斷循環上演「改善」及「惡化」的情況下，讓日中關係前景難料。

日本首相岸田文雄9月22日在出訪地美國紐約舉行中外記者會時，表達希望建構一個「建設性且穩定的日中關係」的想法。

岸田今天在給中國國家主席習近平的賀電中表示，「為了區域跟世界的和平及繁榮，希望推動建構建設性且穩定的日中關係」。他還說，重新思考50年前雙方達成邦交正常化的原點，「共同開創日中關係嶄新未來很重要」。

習近平則在給岸田的賀電中強調，「我高度重視中日關係發展，願同岸田文雄首相一道，引領雙方以邦交正常化50週年為契機，順應潮流大勢，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係」。

●日中領袖近3年未會面

儘管岸田與習近平今天互致賀電，但日中領袖上次舉行面對面會談，已是2019年12月的事。

日本與中國1972年9月29日簽署聯合聲明後邦交正常化，接著又在1978年締結和平友好條約，但雙方關係在1980年代時受到歷史教科書，及時任日本首相中曾根康弘參拜靖國神社等歷史認知問題發生摩擦。

不過，中國1989年爆發天安門事件後受到國際社會孤立，日本是七大工業國集團（G7）中最早與中國改善關係的國家。日中關係之後便在日皇夫婦1992年訪問中國，及中國國家主席江澤民1998年訪日，維持改善基調。

日中關係此後反覆呈現「對立」與「友好」狀態。隨著進入2000年代，雙方又在歷史認知問題上發生爭議，中國各地出現反日示威等讓雙方關係冷卻。

雖然之後在高舉「戰略性互惠關係」的日本時任首相安倍晉三訪問中國，及中國國家主席胡錦濤在日本首相福田康夫政府時訪日，一度看似關係正常化，但隨後又在2012年的日本時任首相野田佳彥政府「國有化」釣魚台等作為下，再度轉為惡化。

●日中2018年後保持微妙距離

安倍二度擔任首相後，曾在2018年訪問北京，在與習近平會談時提議「從競爭轉為協調」的原則，此後日中雙方就保持一個「微妙」的距離。

近年受到美中爭奪霸權持續對立的影響，讓中國發展海洋的行動更加激烈。中國海警船在釣魚台列嶼附近海域常態化航行，日本被迫進行因應。

今年8月更發生中國在台灣周邊海域進行大規模軍演時，所試射的彈道飛彈掉落在日本專屬經濟區（EEZ）內；面對中國的行動，升高了對「台灣有事」的憂慮。

不過，岸田文雄站在「對話之門隨時敞開」的立場，尋找跟中國關係進展的頭緒。就在中國彈道飛彈落下後，日本國家安全保障局長秋葉剛男就訪問中國，跟中國負責外交事務的中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪長談約7小時。

●日中領袖會談的可能場域

日本政府相關人士強調，即使日中面臨待解決課題，也必須不斷地進行意見溝通。目前外界關注的焦點，就是日中領袖能否在11月舉行的20國集團（G20）峰會進行雙邊會談。

岸田文雄自從2021年10月就任首相時曾跟習近平通過電話，之後兩人就未再進行對話。日中政府已就藉由邦交正常化50週年建構「建設性且穩定關係」方針達成一致看法，正在尋找今年舉行領袖會談的可能性。

目前已有在習近平於中國共產黨第20次全國代表大會穩固權力基礎後，於第3國舉行面對面會談的方案。而可能的場域包括11月在印尼舉行的G20峰會，及在泰國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110929