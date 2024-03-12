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委內瑞拉執政黨推馬杜洛為總統候選人 擬拚3連任

2024/3/12 12:16（3/12 12:24 更新）
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委內瑞拉總統馬杜洛。（路透社）
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（中央社卡拉卡斯11日綜合外電報導）委內瑞拉執政黨高級官員今天表示，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）已被選為候選人，將在7月28日大選尋求3連任。

法新社報導，執政黨「委內瑞拉聯合社會黨」（PSUV）二號人物卡貝友（Diosdado Cabello）在社群媒體X上寫道，黨內投票決定馬杜洛將成為該黨總統候選人。

61歲的馬杜洛尚未發表任何聲明，但各界一直以來都預期他將在主要挑戰者都已被排除在外的大選中尋求連任。

2018年再贏得6年任期的馬杜洛，並未獲得美國等數十國承認，還遭到一系列制裁。

委內瑞拉選舉機構「國家選舉委員會」（National Electoral Council, CNE）上週宣布，這個經濟陷入嚴重困境的南美國家將於7月28日舉行選舉。

馬杜洛政府和反對派去年在巴貝多取得共識，將於2024年在國際觀察員出席的情況下舉行自由公正的投票。

該協議使美國放寬對委內瑞拉的制裁，允許總部位於美國的石油業巨擘雪佛龍（Chevron）恢復有限的原油開採，並促成換囚。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130312

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