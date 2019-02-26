虐死97歲高齡公公 媳婦遭訴傷害致死罪嫌

（中央社記者蕭博文台北26日電）戚姓女子對高齡97歲的公公不滿，連兩天將公公拖進廁所沖冷水，甚至拿殺蟲劑噴灑、以冷凍雞肉凌虐公公致死。士檢今天依傷害致死罪起訴戚女，請求法院從重量刑。

士林地檢署新聞稿指出，97歲杭姓老翁年邁體弱，欠缺自我防衛、求救能力，與嬰兒、幼童無異，但老年人的照養與安全防護與象徵生命興起的嬰幼童相比，顯然獲得較少的社會關注。

新聞稿提到，37歲的戚姓女子不顧公公年邁且為丈夫養父，自幼撫養丈夫成人之恩情，竟因一時情緒失控而動念虐待公公，此種踐踏人性尊嚴行徑，使公公在人生終點前承受疼痛、恐懼、無助與失望，所幸經檢察官深入追查，為死者發聲。

檢察官審酌，戚女犯後未即時坦承犯行，不僅刺探、干擾看護製作筆錄，還推稱是看護毆打公公，並向丈夫、員警、檢察官說謊，犯後態度不佳，因此求處重刑。

全案起於士檢檢察官去年12月22日相驗杭姓老翁，發現老翁全身多處瘀傷，戚姓媳婦神色有異，外籍看護欲言又止，直覺案情不單純。法醫解剖報告也指出，老翁生前遭毆打，應為「他殺」。

看護在戚女指示下，第一次應訊時並未全盤托出，但事後心裡不舒服，第二次應訊時證稱，案發前戚女連兩天與公公在浴室發生肢體衝突；檢警進而搜索戚女住處，今年1月29日聲請羈押戚女獲准。

起訴指出，戚姓女子因誤認公公將丈夫當搖錢樹而心生不滿，去年12月20日不滿公公不願回房午睡，將公公強拉進浴室以冷水沖洗，過程中與公公激烈拉扯推擠，導致公公跌倒撞到地磚、馬桶，甚至腳踏公公胸口壓制。

戚姓女子不顧看護求情，仍將公公單獨留置在浴室地磚，並將冷凍雞肉、魚肉放在公公身旁，又拿出殺蟲劑噴灑。

去年12月21日，戚姓女子不滿公公不聽指示如廁，又將公公強拉至浴室，以冷水沖洗、將冰凍肉品放置公公身上等方式凌虐，還將公公關在浴室，看護下午進入浴室驚見老翁身體已冰冷，戚女才報警救護。

戚姓女子起初否認犯行，遭聲押才坦承。檢察官調查，老翁因遭媳婦強拉進廁所，過程中反抗而爆發拉扯、推擠因而跌倒受傷，傷勢多集中在四肢，最後因肋骨骨折、心臟壓力性刺激造成呼吸困難，而導致呼吸衰竭死亡。

檢察官認為，戚姓女子與公公平常並無肢體衝突，一時情緒失控而犯案，審酌動機、手段、下手輕重、有無使用工具等證據，認與殺人要件不符，依傷害致死罪嫌提起公訴。（編輯：張銘坤）1080226