酒駕累犯致人於死 判刑6年6月定讞

（中央社記者蕭博文台北16日電）男子李聖光酒駕撞死騎士，一、二審法院均審酌李男已是第2次酒駕導致無辜被害人死亡，依酒駕致人於死罪判刑6年6月。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，李聖光於民國107年1月間飲用啤酒後開車上路，行經基隆市工建路時超車闖入對向車道，撞上騎乘機車林姓騎士，導致林姓騎士傷重送醫不治。

李聖光酒測值高達0.66毫克，一審基隆地方法院審酌，李男早在97年間即曾因酒後騎車導致後座乘客死亡，卻再次酒駕上路致人死亡，毫無值得同情之處。

一審指出，李聖光103年間曾因酒駕遭判刑，107年再犯本案，屬累犯，應加重其刑，另審酌他向員警自首，依法減輕其刑，判處有期徒刑6年6月。

檢察官上訴二審請求重判，李聖光上訴指稱已誠心向被害人家屬道歉，願意於責任險、強制險的賠償金額外，再給付被害人家屬新台幣200萬元，請求輕判。

二審台灣高等法院則認為，一審已審酌李聖光第2次酒駕導致他人死亡、肇事後當場下跪道歉並自首、未與被害人家屬和解等量刑因子，判處6年6月徒刑尚屬允當，仍維持6年6月徒刑。

案經上訴，最高法院認為二審判決並無違法，日前駁回上訴定讞。（編輯：方沛清）1080716