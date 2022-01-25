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YouTuber台南Josh傳遭妻子家暴 已驗傷暫未提告

2022/1/25 10:32（1/25 10:46 更新）
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網傳YouTuber台南Josh（左）遭新婚妻子家暴而逃家。（圖取自instagram.com/tainanjosh）
網傳YouTuber台南Josh（左）遭新婚妻子家暴而逃家。（圖取自instagram.com/tainanjosh）
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（中央社記者張榮祥台南25日電）網傳YouTuber「台南Josh」鄭姓男子遭新婚妻子家暴而逃家，警方今天指出，24日獲報後，偕同鄭男返家拿取衣物，當事人已完成驗傷，但暫未提告及聲請保護令。

台南市警察局第4分局警員今天告訴中央社記者，這起案件發生於23日中午，地點在台南市安平區，警方24日獲報後，偕同鄭男返家拿取衣物，鄭男已完成驗傷，暫未提告及聲請保護令。

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YouTuber「台南Josh」鄭姓男子被網友稱為「國師」，以介紹美國職業棒球大聯盟（MLB）棒球數據及棒球相關討論獲得關注。日前他與女友結婚、買新房，被認為是「人生勝利組」。

未料，鄭男的妻子在網路貼文請網友協尋「台南Josh」，但鄭男的表姊在臉書（facebook）發文指稱鄭男夫妻吵架，鄭妻疑破壞新家、動手毆打丈夫，鄭妻還不斷傳訊息到家庭群組辱罵鄭男的父母，甚至說要做出傷害寵物狗等行為。（編輯：戴光育）1110125

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