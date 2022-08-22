彰化2警入股色情養生會館 被判3年6月及2年徒刑

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）時任彰化和美警分局的金姓、劉姓員警負責查緝色情業者，卻入股色情養生會館，並通知業者臨檢時間迴避查緝，2警涉犯貪污罪，劉男被判刑3年6個月，金男被判刑2年。可上訴。

彰化地方法院今天公布刑事判決書表示，金男時任彰化縣警察局和美分局擔任第一組組員，負責查緝取締不法色情業者；劉男時任和美警分局大霞派出所，有時會支援取締臨檢色情業者勤務。

判決書指出，劉男因有線民幫忙，他與金男合作查緝色情業者表現優秀，獲得長官信賴，但2人也因了解當地色情養生會館生態，結識辜姓女子及她的洪姓男友。

劉、金2名員警得知辜女與男友有意開設色情養生會館，4人便合資在和美鎮道周路開設養生會館涉嫌從事性交易，也均分養生會館的盈餘。

當警方要執行臨檢勤務時，劉、金2人會事先通知辜女及洪男，幫助養生會館逃避警方查緝。

由於劉男、辜女等4人合資的養生會館營收不如預期，辜女有意接手和美鎮另一間養生會館，劉男得知後請人幫忙遊說，讓業者將養生會館頂讓給辜女，並沿用4人合資經營均分盈餘的模式。

檢警循線查出劉男、金男涉犯貪污罪，依法提起公訴。法院審理此案時，劉男、金男、辜女及洪男等4人對犯行坦承不諱。

地院法官認為，金男、劉男、辜女、洪男貪圖性交易不法利益，彼此結合經營色情養生會館，其中金男、劉男投身經營色情養生會館，敗壞警紀，背棄社會大眾對警察高度信賴，實應嚴責。

法官指出，依違反貪污治罪條例，判處劉男有期徒刑3年6個月，金男有期徒刑2年；辜女、洪男都被處有期徒刑9個月，緩刑4年。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110822