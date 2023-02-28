228連假台中雜草火警多 消防員勤務加重

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）不少民眾利用228連假期間掃墓祭祖，台中市消防局今天表示，連假期間公墓雜草火警頻傳，加重消防人員救災勤務，提醒民眾不亂燒雜草、不亂丟菸蒂。

台中市消防局發布訊息表示，客家習俗常於元宵節次日後至清明前掃墓，加上許多民眾為避開掃墓人潮，也會提前掃墓。統計顯示，自26日上午8時至深夜12時止，發生火警計42件，27日上午8時至下午5時止，也計有20件墓地雜草火警。

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消防局指出，焚燒雜草或廢棄物，除造成消防勤務繁重，還會使空氣污染及濃煙影響視線，國道3號台中龍井路段26日、27日連續2天都出現濃濃煙霧，影響用路人行車安全，若造成森林大火，不僅影響水土保持或環境生態，更可能蔓延至附近建築物、車輛，造成生命傷亡、財產損失危害。

消防局提醒民眾注意用火安全，人為造成山坡地、田野火災可能會觸及刑法，切勿隨意引火焚燒雜草、廢棄物或其他物品。若造成空氣污染，也可依空污法處新台幣5000元以上、10萬元以下罰鍰，並按日連續處罰。（編輯：郭諭儒）1120228