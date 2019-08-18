紐維拉優質先發兄弟勝 落後桃猿0.5場勝差

中職中信兄弟隊18日在桃園球場與Lamigo桃猿隊交手，中信兄弟先發投手紐維拉（Elih Villanueva）主投7局，僅失1分自責分，幫助球隊以9比4擊敗對手。中央社記者張新偉攝 108年8月18日

（中央社記者謝靜雯桃園18日電）中職中信兄弟隊今天投打發揮，先發投手紐維拉7局優質先發，張志豪敲出個人本季第22轟，王威晨連續25場敲安，兄弟以9比4拿下近期2連勝，與桃猿隊勝差縮小至0.5場。

紐維拉近5場先發都能投到至少7局，今天賽前3場先發出賽都是優質先發內容，今天首局被藍寅倫敲出陽春砲，失掉唯一1分，2到7局僅再被敲出3支安打、無失分，總計投7局被敲4支安打，失掉1分責失分，拿下個人本季第4勝。

兄弟隊打線發揮，2局林智勝、陳子豪接連安打，張志豪敲出個人本季第22轟，3分砲幫助球隊取得3比1領先，也是個人中職生涯第119發全壘打。

兄弟隊4局再靠著岳東華適時二壘打，送回第4分，7局王威晨率先安打、開啟攻勢，抓準桃猿隊投手群出狀況，接連選到4次保送，王勝偉安打、桃猿隊守備失誤，兄弟單局攻下5分、拉開領先差距。

王威晨7局敲安，將連續安打場次推進至25場，連續安打場次25場以上為中職史上第9次、第8人（桃猿隊郭嚴文有兩次紀錄），也是兄弟隊史第4人；王威晨7局的安打，也是個人中職生涯第300安。

紐維拉今天賽前本季與桃猿隊對戰成績不算理想，賽前4場對戰先發，戰績1勝1敗，對戰防禦率偏高5.47，今天好投壓制，順利拿下勝利，他表示，不會特別去在意防禦率，每場比賽都做好該做的事，貫徹自己的投球策略，很開心可以幫助球隊贏球。

紐維拉中職第2個球季，今年出賽成績比去年更進步，他表示，今年曲球、變速球的狀況都不錯，單場大量失分的狀況減少， 隊友守備、攻擊支援，才能夠有好的成績。

兄弟隊近5場比賽拿下4勝，賽後與下半季戰績排名首位的桃猿隊勝差拉近至0.5場，兄弟隊23日至25日於主場洲際棒球場將再與桃猿隊打3連戰。（編輯：管中維）1080818

中職中信兄弟隊18日投打發揮，張志豪（前右）敲出個人本季第22轟，兄弟最終以9比4拿下近期2連勝，與桃猿隊勝差縮小至0.5場。中央社記者張新偉攝 108年8月18日