悍將開訓喊新口號 6搶1教頭領隊將盡快給方向

（中央社記者楊啟芳高雄13日電）富邦悍將今天在高雄開訓，喊出新球季口號It's time，領隊蔡承儒表示，希望今年是屬於悍將的時刻，展現奪冠決心；至於6搶1中華隊總教練的問題，蔡承儒則說，會盡快給出方向。

悍將新球季口號為It's time，蔡承儒寫下的2020年代表字則為「時」，他說明，「代表我們球隊對於奪冠的決心，希望今年是屬於我們的時刻，屬於悍將的一年。」而悍將今年在新莊棒球場將擴大室內打擊場及重訓室，優化球員設施。

對於目前的談薪進度，蔡承儒指出，現在接近8成，會談定之後一併公布，不過時間點很難說，「以往都2月底、3月初，當然希望可以更早，讓大家可以定下來，有些選手差細節，有些還需要一點時間。」

悍將副領隊陳金鋒的合約將在3月到期，對此蔡承儒說，目前已經和陳金鋒談得差不多，只差做最後的調整，距離合約到期還有一些時間和空間。

洪一中是否接任6搶1資格賽中華隊教頭，也是外界關心的問題，中華職棒秘書長馮勝賢曾表示，洪一中仍是唯一人選。對此洪一中表示，「他之前有找我談，但我說還不想談這個問題，因為我到新環境也很緊張，看等開訓完再來找我。」

洪一中也說，自己現在是富邦員工，也要看公司和領隊；蔡承儒則表示，「之前有聊過，原本洪總沒有意願，要等春訓帶幾天後再去討論，當然聯盟也是有組訓壓力，所以我們會盡快給方向，尊重他的意願，沒說一定要怎麼樣。」（編輯：張雅淨）1090113