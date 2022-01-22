與山水有約 羅振賢水墨創作展開幕

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（中央社記者王寶兒台北22日電）帶畫筆上玉山、下龍洞，水墨畫家羅振賢透過創作，記錄眼中寶島風情，也畫下海外山水，逾半世紀以來的筆下風景，集結為「2022大地情緣－羅振賢水墨創作展」，展覽今天在國父紀念館開幕。

羅振賢在開幕記者會上表示，兒時在鄉下小學唸書，老師住在家裡附近，常常帶領他去畫畫，初中雖沒有美術老師，但卻因緣際會結識曾隨渡海名家黃君璧、傅狷夫習畫的鍾復初，在課餘時間向他學習，才接觸到水墨畫。

羅振賢說，高中美術老師陳誠也是讓自己走上美術道路的重要人物，那時老師去學校義務指導素描和水彩，而當時考上國立藝專（今國立台灣藝術大學），素描術科成績比例就占40%，「從小家裡條件艱困，在很多親戚、朋友、師長的鼓勵下才能走到今天。」

展覽精選羅振賢自1968年至今的86件創作，透過「蓬萊探勝」、「異域尋幽」、「筆痕墨影」及「新皴新境」單元，可見羅振賢嘗試融合東西方技法，呈現他所走過的千山萬水。羅振賢分享，人與人之間要有緣份外，和大地也要有緣，例如他首次到玉山，就有幸在山頂看見一覽無遺的清澈風景。

創作以外，羅振賢長年投身藝術教育，曾任教於台南市立成功國中、國立台灣藝術大學、長榮大學等校。國立國父紀念館館長王蘭生表示，羅振賢非常強調寫生功夫，時常帶學生去寫生，作育英才的用心令人印象深刻。

羅振賢向中央社記者分享，中國山水畫講究意境，寫生不只是看看景象，每人往往會根據自己的美感、經驗和個人造型能力，畫下不一樣的風景，透過寫生，很快就能找到屬於自己的特色。

「2022大地情緣－羅振賢水墨創作展」今天起於國父紀念館中山國家畫廊展出至4月5日。（編輯：屈享平）1110122