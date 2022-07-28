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「新活水」集結台灣伴手禮 文總擬推英日語版別冊

2022/7/28 16:15（7/28 16:18 更新）
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中華文化總會自2017年9月起復刊「FOUNTAIN 新活水」雜誌，第30期收錄「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，雜誌在網路書店一度賣到缺貨，文總研議將發行英日語版的別冊，讓台灣產品推到國際。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年7月28日
中華文化總會自2017年9月起復刊「FOUNTAIN 新活水」雜誌，第30期收錄「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，雜誌在網路書店一度賣到缺貨，文總研議將發行英日語版的別冊，讓台灣產品推到國際。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年7月28日
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（中央社記者王寶兒台北28日電）「FOUNTAIN 新活水」雜誌發行第30期，收錄「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，博客來、誠品網路書店一度賣到缺貨，文總研議將發行英日語版的別冊，讓台灣產品推到國際。

中華文化總會自2017年9月起將「FOUNTAIN 新活水」雜誌復刊，本月發行的第30期雜誌在過去7天內共有6天位居博客來即時暢銷榜第1名，另1天因為賣到缺貨而名次下降，讀冊是全館暢銷榜第1名，誠品網路書店則是發行3天內賣光。目前已緊急補貨並加印2刷，因期盼將台灣好產品推向國際，正研議發行英日語版的別冊。

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文總表示，本期為精選出最具台灣特色及代表性的伴手禮，編輯團隊四處尋找、邀約各地區各領域的推薦人，接著彙整推薦人的選品名單，由團隊分頭蒐集上百項禮品。其中有3組經典對比、5類推薦主題，以及7座城鎮小旅行的必買路線，另請作家、食評家、資深記者暢談伴手禮相關的人情私房話。

文總表示，伴手禮從挑選、餽贈到收取，不但令人愉快且充滿樂趣，也是門高深的學問。一份伴手禮不僅能嚐到在地的風土滋味、手藝人世代傳承的誠意、兒時的香甜回憶、城市的集體記憶，更深含台灣歷史文化的底蘊，濃縮了一處的風華、橫跨世代的滋味與職人們值得驕傲的手藝。（編輯：張雅淨）1110728

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