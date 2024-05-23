停車糾紛砍傷咖啡店常客 彰化男判5年10月

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（中央社記者鄭維真彰化縣23日電）彰化縣員林市鍾姓男子去年10月因與咖啡店常客陳姓男子發生停車糾紛，持刀砍傷陳姓男子，法院近日依犯殺人未遂罪將鍾姓男子處有期徒刑5年10月，可上訴。

根據彰化地方法院判決書，鍾男住在咖啡店隔壁，雙方因停車問題相處不睦。陳男為咖啡店常客，常將自小客車停在咖啡店門口，屢次引起鍾男不滿。

去年10月鍾男見到陳男的自小客車停在咖啡店門口，心生不滿，進入咖啡店要求陳男移車遭拒，雙方爆發口角，鍾男出手打陳男巴掌後，返家拿出預先放在車庫的水果刀，再返回咖啡店將店門上鎖。

判決書指出，鍾男多次朝陳男頭部、肩頸部砍殺，導致陳男右上及下眼皮撕裂傷共5公分、眼球挫傷、結膜下出血、左肩撕裂傷4公分、左後頭皮撕裂傷5公分、左下肢擦挫傷等傷害。陳男女友見狀，將陳男往後拉，右手遭劃傷。

陳男為奪下水果刀，與鍾男發生扭打，店內1名客人也協助將鍾男壓制在地；咖啡店負責人報警，員警隨即趕到現場，依現行犯將鍾男逮捕，並將陳男送醫救治。

此外，咖啡店桌椅沾染血跡，不堪使用，鍾男涉及毀損部分已與咖啡店負責人達成和解，負責人撤回告訴。

法官審理認為，被告持鋒利水果刀揮砍的位置確屬致命，水果刀原即備妥藏放於自家車庫，且犯案過程中因用力過猛，導致刀刃與刀柄分離，足認有明顯殺人犯意，依犯殺人未遂罪，判處有期徒刑5年10月。（編輯：謝雅竹）1130523