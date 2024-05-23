華梵大學師生聯展 參展年齡涵蓋20歲到76歲

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（中央社記者陳至中台北23日電）華梵大學近期在新北市藝文中心舉辦佛教藝術系「華開聯獻」及美術與文創系「崩山氣候」兩檔展覽，參展學生年齡從20歲到76歲，題材從心靈宗教到極端氣候，展現多元藝術實力。

華梵大學今天發布新聞稿，應新北市文化局邀請，即日起到5月30日推出師生作品展覽，展區涵蓋新北藝文中心3大展覽室，帶給民眾風貌互異的視覺饗宴。

華梵大學佛教藝術系號稱東亞唯一，畢業班學生平均年齡超過60歲，許多人「帶藝入學」。這次在新北市藝文中心舉辦的「華開聯獻」畢業展，作品從傳統佛教繪畫、石雕、木雕、金工、書法，到現代彩繪、漆畫、膠彩、篆刻、藏傳唐卡都有，格外受到矚目。

年逾60歲的佛藝系學生廖能彬，擔任動畫師30多年，因熱愛唐卡藝術，4年前放棄高薪職業，成為全職學生。這次展出的作品「凝視涅槃」，在傳統唐卡工法之外，加入數位微噴等現代元素，四臂觀音下方還畫出16名小喇嘛在旁觀賞岩壁作畫的過程，巧妙結合傳統佛藝。

美術與文創學系則是以年輕學子為主力，主題「崩山氣候」呼應華梵大學所在地舊名「崩山」，代表生命力與洪荒感不斷的解構又再生，孕育出從靜謐的山水書畫到野性的當代藝術，呈現不同領域的多元藝術創作風貌。

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美術系學生孫士閎觀察當代人類生活，從自身喜歡科幻遊戲與製作模型的經驗轉化，畫出作品「模糊身體的拼湊」。他說，身體是人的第一意志，在當代卻有如「崩山」一般，身分與時間都被拆解得支離破碎。

華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽表示，台灣擁有令人感動的山林之美，環境卻是一大隱憂，「崩山氣候」師生創作展不僅直白反映出台灣乃至全世界在極端氣候下可能面臨的考驗，也暗示藝術家在面對無常到來時如何找到生命的平衡點，並於苦難中醞釀出最好的作品。（編輯：陳政偉）1130523