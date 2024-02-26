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台南台江百年家族樹故事展 三代共筆公民史學

2024/2/26 13:24（2/26 13:41 更新）
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台南社區大學台江分校與台江文化中心合辦台江「家族樹」故事特展，並規劃台江建庄200年拓墾家族故事講座，探索文化根源。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月26日
台南社區大學台江分校與台江文化中心合辦台江「家族樹」故事特展，並規劃台江建庄200年拓墾家族故事講座，探索文化根源。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月26日
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南社區大學台江分校與台江文化中心合作，舉辦台江「家族樹」故事特展，並規劃台江建庄200年拓墾家族故事講座，親師生三代共同討論，探索祖先拓墾艱辛歷史及文化元素。

台南社大台江分校於開展後舉辦多場「拓墾家族」故事講座，邀請策展人、在地耆老、學子等人，以「三代同堂」開講方式，盼讓大家更深入了解台江拓墾歷史文化根源，並號召更多人加入台江公民史學運動。

台南市政府文化局提供資料指出，台南市安南區古稱台江，1823年曾文溪改道，內海變成溼地海埔，先民大多來自曾文溪北邊的將軍、學甲、佳里、七股、西港，建庄結社後，形成台江十六寮二次移民的溼地型社會。

文化局指出，社大台江分校民俗文化班踏溯台江二次移民文化路徑，結合和順國中、海佃國小「小台江」、長安國小「水水長安」本土教育課程，與台江文化中心合作，共同策畫台江建庄200年「家族樹」故事特展，透過家族樹繪製，由近而遠、由今而古，認識祖先拓墾艱辛歷史及重大生命經驗。

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文化局指出，透過家譜圖像化、故事化，共同營造本土文化學習環境，倡議台江公民史學運動，凝聚台江新家園社區共同體，展期將持續到3月10日。

台南社大台江分校指出，台江「家族樹」故事特展，以1年時間繪製100棵家族樹，代表100則台江移民故事，創下台江建庄200年來最多人、最長時間公民參與歷程，講座邀請出身溪頂寮學者謝國興從信仰、村落姓氏介紹台江移民故事，以及在地耆老口述相關家族深耕台江文化故事。（編輯：黃世雅）1130226

#台江
#台南市政府文化局
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