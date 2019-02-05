大立光1月營收微溫 外資盼3月反彈

（中央社記者江明晏台北5日電）股王大立光公布1月合併營收33.47億元，年減約5%，月增4%，優於先前持平預估；2月營收恐因春節工作天數減少影響較1月下滑，但外資看好，非蘋新機挹注3月營收反彈有望。

股王大立光今天公布1月合併營收新台幣33.47億元，月增4%，年減約5%，微幅優於公司原先預期和去年12月持平的狀況。針對第1季展望，大立光執行長林恩平先前表示，今年1月營收預估與去年12月持平，2月可能會較1月下滑，春節假期工作天數較少是原因之一。

就產品組合來看，大立光1月營收來自2000萬畫素以上產品占營收比重20%到30%，1000萬畫素以上產品占50%到60%，800萬畫素產品占營收比重10%到20%，其他產品約占0%到10%。

由於蘋果(Apple)手機銷售狀況不佳，大立光去年第4季合併營收124.45億元、季減23.8%、年減22.64%，出現旺季不旺現象，也讓全年合併營收跨不過500億元的門檻。

蘋果預測今年第2季度(今年1月至3月)營收財測估550億至590億美元，單季毛利率37%至38%。但針對後續手機市場需求，大立光表示，還是要看終端銷售狀況，公司無法預估。

不過，大立光仍看好手機鏡頭中長期發展趨勢，積極圈地擴產，近期陸續砸新台幣18億買下西屯工業區約7300坪的土地、9.83億元買下南屯工業區3500坪土地。

美系外資先前表示，市場近期需求能見度有限，但仍看好Android陣營的中國和韓國品牌今年第2季發表新手機前夕，大立光營收將先在3月反彈，預估大立光今年第1季營收將季減24%，第2季營收將季增26%。

但亞系外資則擔憂，2019年、2020年手機3鏡頭滲透率將達20%、38%，大立光來自3鏡頭的獲利貢獻還不明顯，僅會逐季緩步放大，且同時將面臨陸廠歐菲光殺價和擴產競爭。（編輯：黃國倫）1080205