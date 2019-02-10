光學產業遇逆風 今年寄望多鏡頭撐起一片天

（中央社記者韓婷婷台北10日電）2018年光學產業發展，因蘋果手機未如預期從雙鏡頭進階為3鏡頭，甚至推出單顆鏡頭的平價版XR，銷售不如預期，大立光及玉晶光業績都衰退，業者期待今年多鏡頭能撐起一片天。

當智慧型手機發展跨過10年歷史後，手機發展進入高原期，開始進入「擠牙膏」式的創新速度。觀察2019年手機趨勢，相機功能的提升仍然是各家廠商競賽的重點項目之一，也是消費者選購手機時考量的重要因素之一。

手機鏡頭龍頭大廠大立光執行長林恩平在今年初曾表示，手機鏡頭規格並未到頂，還有不小的發展空間，向單眼相機靠攏是終極目標。他也預告祕密武器新科技即將在今年底或明年問世，顯然手機鏡頭仍有發揮空間及可能性。

智慧型手機相機最難之處，是在極有限的空間及厚度裡要將畫素及光圈做到極大化，由5至7片不等的鏡片堆疊出一顆高精度的鏡頭，軸心只要有毫米的偏移都得列為不良品打掉；同樣規格標準下，良率8成跟良率3成的獲利表現是天差地遠，這也是光學廠獲利表現兩極化的原因。

手機鏡頭包括鏡頭片數及顆數多寡、光圈大小、變焦倍數、景深等效果都攸關相機功能的好壞。在智慧型手機有限的機身空間中，除了鏡頭本身畫素的提升外，塞下多顆鏡頭是快速提升相機性能的方案之一；不過也非鏡頭越多顆功能就越強，重點是在每一顆鏡頭的規格是不是都是高規格，亦或只是由多顆中低階鏡頭堆疊。

除了蘋果之外，觀察今年以來主要品牌廠最新發表的手機，主相機大多搭配3至5顆鏡頭，包括高畫素主鏡頭、超廣角、長焦光學變焦、景深及3D應用等不同搭配，多顆鏡頭的設計可以帶來更強大的變焦功能及更好的畫質，還有運算測距功能。有了不同的鏡頭，使用者可以在不同的場合下使用最符合需求的拍攝功能。

檢視去年台灣光學產業表現，智慧型手機整體銷售不如預期，相關鏡頭的規格提升不如預期，尤其原本市場對蘋果新機後置鏡頭提升為3顆的期待落空，更致命的是平價版iPhone XR走回頭路，僅配備1顆鏡頭，是台灣兩大手機鏡頭供應商大立光及玉晶光去年營運呈現衰退的主因。

展望2019年，光學鏡頭應用仍以智慧型手機為最主要商機，多鏡頭趨勢已成型，加上今年可望多出光學屏下指紋辨識系統的新應用，相較於2018年，不止鏡頭數增加、又增加新應用需求，都為光學產業帶來新的成長動能。另外，包括無人商店、車用等新應用也逐漸加溫，光學業者對今年營運成長仍抱持審慎樂觀的態度。（編輯：張良知）1080210