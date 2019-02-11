水庫蓄水吃緊 竹科供水拉警報

（中央社記者廖禹揚台北11日電）新竹寶山、寶二水庫蓄水率降至5成以下，竹科用電大戶憂心供水問題，經濟部長沈榮津今天表示，透過桃園、苗栗整體調度，可確保竹科供水「到3月沒問題」，15日也將召開水情會議。

台灣進入枯水期，各水庫水位逐步下降，其中新竹寶山、寶二水庫蓄水率至上午分別為48.3%及37.2%，可能影響新竹科學園區用水，沈榮津上午出席經濟部新春團拜前受訪表示，桃園、苗栗供水會做整體調度，竹科到3月供水應無虞。

水利署副署長王藝峰表示，翡翠水庫每天供應板新地區60萬噸至65萬噸用水，現由石門水庫及永和山水庫每天分別支援新竹8萬噸及6萬噸，約占新竹4分之一用水量，北部地區供水無虞；其中，石門水庫蓄水率目前仍有約65%，永和山水庫蓄水率雖降至41.5%，但因苗栗地區用水量較少，仍有餘裕支援新竹地區用水。

全台各地目前水情正常，王藝峰指出，中央氣象局先前預估未來降雨正常偏多，經濟部15日將召開水情會議檢討整體供水狀況。

王藝峰表示，一期稻作已在1月21日正常供灌，現與農田水利會配合管控灌溉狀況。中部鯉魚潭水庫及南部曾文烏山頭水庫蓄水率目前分別為46%及52%，已加強管控，南化水庫蓄水率則為61%。

王藝峰說，雖然高屏溪逕流量降至每秒15.3噸，接近可能限水的每秒12噸，但目前已由高雄及台南調度因應，整體供水無虞。（編輯：蘇志宗）1080211