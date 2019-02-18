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華航機師罷工落幕 股價10元票面保衛戰

最新更新：2019/02/18 15:48
華航機師從2月8日到14日罷工，市場估計罷工7天期間華航損失恐達新台幣10億元。（中央社檔案照片）
華航機師從2月8日到14日罷工，市場估計罷工7天期間華航損失恐達新台幣10億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北18日電）華航機師從2月8日到14日罷工，市場估計罷工7天期間華航損失恐達新台幣10億元；華航股價今天開高走低，終場守住10元票面價。

根據華航14日重大訊息顯示，自2月8日至14日總計取消214班，累計營收損失金額估計約新台幣5億元。依照華航官網已公告取消航班數，至2月20日止，預估未來營收影響金額約新台幣0.99億元，影響航班比例約占總航班數3.1%，預計21日起恢復正常班表。

華航表示，勞資雙方協議的5項訴求中，第1項訴求疲勞航班初步估計每年將增加支出1.14億元，第5項訴求保證第13個月全薪改為飛安獎金且金額另議，其餘訴求並未涉及華航成本支出。

但是因罷工取消或延誤航班，旅客所衍生出額外的相關費用，華航提供每位旅客賠償採實報實銷上限為250美元，以及旅行社的損失求償等，市場估計罷工7天可能損失10億元。

華航股價春節後開盤首日至今，力守10元之上，成交量擴大到約2萬餘張，今天開高，早盤9時30分前已翻黑，跌幅約1%，最後收在最低的10元票面價，成交量1.61萬張。

相對長榮航同期股價表現穩定，在14.8元到15元間震盪，今天開高走平，收在14.9元，成交量縮小至5535張。

華航機師8日上午6時啟動罷工，過程曲折，甚至熬夜談判，歷經4次勞資協商，終於在14日晚間針對5大訴求達成共識，持續7天的華航機師罷工正式宣告落幕。華航並與桃園市機師職業工會在14日簽訂團體協約，工會隨即宣布終止罷工，將盡快達成所有航班正常運作。（編輯：楊玫寧）1080218

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