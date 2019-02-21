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內政部打造智慧住宅 邀請民眾免費預約體驗

最新更新：2019/02/21 19:02

（中央社記者王承中台北21日電）內政部今天說，為讓民眾能感受創新智慧產品的優質功能，與產官學界合作，在北、中及南建置智慧住宅展示中心，邀請民眾免費預約體驗，將智慧情境複製回家，提升居家生活品質。

只要聲控，智慧機器人就可依指令幫忙開啟或關閉燈光、空調、居家監控等智慧化系統設備，等於家中有一位專屬管家，相當實用又新奇。內政部今天發布新聞稿表示，內政部長徐國勇邀請民眾到北、中、南智慧住宅展示中心(區)免費預約體驗，並將智慧情境複製回家，共同提升居家生活品質。

內政部指出，徐國勇下午在部務會報聽取內政部建築研究所報告「推廣智慧居住空間，強化展示中心互動體驗」提到，透過網路、監測設備及系統整合等技術，使智慧化建築物具備自動感知、分析及回應等功能，讓生活更便利。

內政部表示，為讓民眾能感受國內創新智慧產品的優質功能，內政部與產官學界合作，在北、中及南都有建置智慧住宅展示中心(區)以及易構住宅實驗屋，展示適合在地居住使用、技術穩定且價格平實智慧住宅設備系統。

內政部表示，徐國勇指示建築研究所持續擴充展示項目，積極帶動營建產業與資通訊科技產業的協力發展，為國人營造更安全安心、節能永續、健康照護、便利舒適及高齡友善的智慧生活環境。

內政部指出，自98年起至今年1月底，在台北的智慧化居住空間展示中心及易構住宅實驗屋已有165家設備廠商，335項產品參與展示，參訪民眾已達11萬4000餘人次，不但獲得民眾的肯定，也成為外賓來台參訪智慧綠建築的重要據點。（編輯：郭萍英）1080221

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