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彭双浪：面板景氣反轉 產能過剩成常態

最新更新：2019/02/26 12:32

（中央社記者潘智義新竹26日電）面板大廠友達光電董事長彭双浪今天在記者會表示，去年下半年面板供需反轉，中國大陸新產能開出，產能已在高原期，因沒替代需求，無法消化產能，產能過剩變常態。

彭双浪認為，2011、2012年面板產業景氣反轉，令人不堪回首，但這次面臨產業景氣反轉，與當時不同，主因當時有美國司法部門認定台、日、韓多家面板廠操縱面板價格，違反「反托拉斯法」，因此祭出重罰手段，面板業負擔太重；但這次面板產業景氣反轉，情況不會那麼差，且早在預料之中。

他說，目前面板產業秩序良好，友達近年已將不良資產重新整理，以2017年為例，仍有少許業外損失，但2018年卻有業外收益，公司體質是有史以來最好情況。

彭双浪指出，針對面板產能過剩，友達已做多年準備，雖然產業大環境反轉一定會有影響，但希望做到影響最小，過去6年液晶顯示器（LCD）產業是20年來最長的多頭，雖然接下來產業出現逆風，供過於求從新常態，變成常態，現階段正是檢視體質的好機會。

他說，友達要做到價值創造，必須做到幾件事，包括健全財務體質，這是打底工作，去年淨負債比僅8%，面板是深受景氣循環影響的產業，因此在景氣好時不斷改善體質，以便在景氣下滑時，仍能做投資，就像賽車要超車絕對是在彎道，面板產業要超越同業，就要有能力適應景氣下滑，甚至要在此時超越、突破。

他強調，智慧投資是友達近年的堅持，只做對的投資，不為規模擴充而投資，現階段財務狀況是有史來最健康時候，攜手客戶布局新技術；在不做規模擴充的情況下，提升產品價值，現在加值產品已超過一半的營收。（編輯：趙蔚蘭）1080226

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