台股本週跌幅3.45% 股票總市值減3.39%

（中央社記者潘智義台北10日電）台灣證券交易所統計，今天加權股價指數收在10712.99點，較上週的11096.30點下跌383.31點，跌幅約為3.45%。

證交所統計，今天台股收盤全體上市公司總市值為新台幣32兆3556.25億元，較上週市值33兆4913.16億元減少約3.39%。

以產業別指數來看，本週漲幅以食品類指數上漲2.76%最大，跌幅最大為油電燃氣類指數下跌7.38%，未含金融類指數下跌340.51點，跌幅約3.63%，未含電子類指數下跌408.32點，跌幅約為2.69%，未含金融電子類指數下跌365.48點，跌幅約2.84%。

本週集中交易市場總成交金額為6290.71億元，全體上市股票成交金額5520.57億元，股票成交量周轉率1.50%，各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類1167.70億元，占全體上市股票交易金額21.15%；電子零組件類924.75億元，占全體上市股票交易金額16.75%，光電類856.22億元，占全體上市股票交易金額15.51%。

本週台股成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類5.58%、光電類3.26%、資訊服務類2.89%。（編輯：張均懋）1080510