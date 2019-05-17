2018年公寓頂樓房價回溫 創4年新高

（中央社記者潘智義台北17日電）台灣房屋智庫指出，北市4層、5層樓公寓頂樓戶，2015年起單價多在新台幣44.5萬元至46萬元之間盤整，但2018年單價來到48.4萬元，創4年新高。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台北市長柯文哲2014上任以來幾度宣示對於公寓頂加的取締決心，2017年多起公安事件影響，更以專案優先拆除違建，加上房地合一稅後房市交易低潮，造成公寓頂樓產品交易量減，買方對於有加蓋的投資型產品態度保留。

不過，因為近年買氣回升，且買盤以自住族群為主，多半挑選屋齡相對較新，屋況較好的公寓物件，因此平均單價有略微回升的跡象。

張旭嵐觀察，2018年5層樓公寓的產品價格和交易量，其中單價「樓層越高越便宜」，以1樓單價最高，平均54.9萬元，其次為2樓，而5樓單價每坪44.4萬元最低。

她表示，公寓產品因為公設低、實用性大，持有地坪也大，而因為樓層越高越不方便，5樓身價最低，因此還是有不少預算有限的小資族，為了台北市門牌，寧可捨新北的電梯產品，買下屋齡較高，但總價較低的公寓自住。

她說，台北市公寓1樓產品常有店面或辦公室等商用效益，若門前有停車位，可運用空間大，因此身價較高，居住2樓雖然上下比較方便，不過因為許多公寓多把管線集中在2樓，一旦老舊漏裂，2樓可能先遭殃，因此購買屋齡超過30年以上公寓，得注意是否有管線需要維修的問題。（編輯：林興盟）1080517