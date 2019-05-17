更多編輯台推薦新聞：
中國訊息戰對付香港抗爭 臉書推特刪除帳號
兩岸

中國訊息戰對付香港抗爭 臉書推特刪除帳號

早安世界》川普證實 已批准售台亞洲最強中輕型F-16V戰機
早報

早安世界》川普證實 已批准售台亞洲最強中輕型F-16V戰機

反送中全球登廣告籲關注香港 感謝蔡總統雪中送炭
兩岸

反送中全球登廣告籲關注香港 感謝蔡總統雪中送炭

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

2018年公寓頂樓房價回溫 創4年新高

最新更新：2019/05/17 12:24

（中央社記者潘智義台北17日電）台灣房屋智庫指出，北市4層、5層樓公寓頂樓戶，2015年起單價多在新台幣44.5萬元至46萬元之間盤整，但2018年單價來到48.4萬元，創4年新高。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台北市長柯文哲2014上任以來幾度宣示對於公寓頂加的取締決心，2017年多起公安事件影響，更以專案優先拆除違建，加上房地合一稅後房市交易低潮，造成公寓頂樓產品交易量減，買方對於有加蓋的投資型產品態度保留。

不過，因為近年買氣回升，且買盤以自住族群為主，多半挑選屋齡相對較新，屋況較好的公寓物件，因此平均單價有略微回升的跡象。

張旭嵐觀察，2018年5層樓公寓的產品價格和交易量，其中單價「樓層越高越便宜」，以1樓單價最高，平均54.9萬元，其次為2樓，而5樓單價每坪44.4萬元最低。

她表示，公寓產品因為公設低、實用性大，持有地坪也大，而因為樓層越高越不方便，5樓身價最低，因此還是有不少預算有限的小資族，為了台北市門牌，寧可捨新北的電梯產品，買下屋齡較高，但總價較低的公寓自住。

她說，台北市公寓1樓產品常有店面或辦公室等商用效益，若門前有停車位，可運用空間大，因此身價較高，居住2樓雖然上下比較方便，不過因為許多公寓多把管線集中在2樓，一旦老舊漏裂，2樓可能先遭殃，因此購買屋齡超過30年以上公寓，得注意是否有管線需要維修的問題。（編輯：林興盟）1080517

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報