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台股週線跌3.07% 上市股票總市值31.36兆元

最新更新：2019/05/17 18:29

（中央社記者潘智義台北17日電）台灣證券交易所統計，今天台股加權指數收在10384.11點，較上週下跌328.88點，跌幅約3.07%。全體上市公司總市值新台幣31兆3679.36億元，較上週減少9876.89億元，減幅約3.05%。

產業別指數方面，證交所統計，漲幅以油電燃氣類指數上漲5.73%為最大，跌幅以光電類指數下跌9.54%為最大，未含金融類指數下跌290.92點，跌幅約3.22%，未含電子類指數下跌70.40點，跌幅約為0.48%，未含金融電子類指數上漲30.20點，漲幅約為0.24%。

本週集中交易市場總成交金額為6162.29億元，全體上市股票成交金額為5512.62億元，股票成交量周轉率為1.59%，各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類1171.18億元，占全體上市股票交易金額21.25%，電子零組件類901.89億元，占全體上市股票交易金額16.36%。光電類795.28億元，占全體上市股票交易金額14.43%。

本週成交量周轉率前3名產業資訊服務類5.87%、電子零組件類5.59%、光電類3.84%。

證交所統計，今年初開盤迄今共86個交易日，集中市場總成交金額為9兆9601.12億元，市場日平均成交金額為1158.15億元，股票成交量周轉率為25.53%，股票日平均成交量周轉率為0.30%。（編輯：蘇志宗）1080517

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