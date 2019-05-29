今年前5月越南對中貿易逆差擴大 對美出口大增

（中央社河內29日電）越南統計總局公布最新數據顯示，今年前5個月越南貿易進出口總額達2020億美元，成長8.5%。在美中貿易戰的影響下，今年前5個月越南對中國貿易逆差擴大，對美國出口卻大幅成長。

數據顯示，今年前5個月越南出口總額達1007.4億美元，與去年同期相較，成長6.7%；進口總額達1012.8億美元，成長10.3%；貿易逆差金額為5.4億美元。

美國和中國仍然是越南重要貿易夥伴。今年前5個月越南對美國出口金額達226億美元，成長28%，是越南最大的出口市場；其中，手機與零件出口額成長109.2%，電腦與零件出口額成長58.4%，紡織品出口額成長9.8%等。

今年前5個月越南從中國進口額達296億美元，中國仍是越南最大的進口來源；其中，電子產品進口額成長82.8%，機械產品進口額成長27.8%，布料產品進口額成長12.7%等。今年前5個月越南對中國出口額為132億美元，貿易逆差金額高達162億美元，增幅為45.9%，顯示越南對中國貿易逆差日益擴大。

越南經濟專家指出，在美中貿易戰的影響下，越南對美國的出口短期內將大幅成長，尤其是能取代被課高關稅的中國產品；但是，中國產品因無法輸出美國而湧入越南等市場，導致越南對中國貿易逆差擴大。（編輯：周永捷）1080529