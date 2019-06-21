關注臉書幣 金管會：若涉儲值跨境匯兌就要管

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）臉書（Facebook）近日公布Libra加密貨幣計畫，對於未來是否納管，金管會主委顧立雄今天表示，會持續關注，若實際上涉及儲值、跨境匯兌，就需要事先經過金管會核准。

全球最大社群網站臉書日前公布被喻為「新全球貨幣」的Libra新支付計畫（簡稱臉書幣），這項計畫有望讓加密貨幣重見天日並走入主流，預計明年推出。對此，中央銀行總裁楊金龍昨天表示，臉書幣的定位還是「代幣」，不是貨幣，但推行成功，因涉及匯兌，影響可能會較比特幣還要大。

金融監督管理委員會主委顧立雄今出席「台灣企銀2019年輔導中小企業創新轉型世代傳承巡迴列車」活動，也被問及相同議題。

顧立雄說，目前臉書幣的性質仍不是很明確，基本上看起來像是一種支付型態，會繼續關注最終真正發行時的樣貌；相信臉書會陸續與各國監理機關溝通，目前美國、歐洲相關單位也相當關注後續發展。

單就國內情形，顧立雄表示，如果臉書幣未來涉及2件事，就需要事先經過金管會核准，第1是儲值，若要先儲值新台幣才能使用，就涉及電子支付，第2是跨境匯兌，要從事跨境匯兌必須經過金管會特許。（編輯：林興盟）1080621