康舒淡水廠凌晨火災撲滅 海外產能可因應需求

（中央社記者潘智義台北28日電）電源供應器廠商康舒科技今天發布重大訊息表示，淡水廠區今天凌晨發生火災，受災區域位於1樓技修單位，火災已撲滅，無人員傷亡，發生原因尚待鑑定。由於在中國東莞、武漢及菲律賓皆有產能，可因應客戶需求。

康舒科技發言人蕭秀宇在重大訊息指出，火災發生後廠區人員先發出火事警報，並立即啟動人員疏散機制，通報轄區消防隊進行管制及救災。

蕭秀宇強調，此次火災的災害區域待鑑定後，將盡速清理與修復，由於在中國東莞、武漢及菲律賓皆有產能，可因應客戶需求；且淡水廠今天為年中盤點，本已做好調班處理，目前實施應變計畫，以期對生產、業務及客戶的影響降到最低。

他說明，0時51分淡水廠區1樓技修單位同仁緊急通報警衛室發報有火事，同時啟動人員緊急疏散，及通報廠內應變小組。1時14分警衛立即通知消防隊，消防隊迅速扺達，2時25分已撲滅火勢並控制受災現場。

他表示，初判受損較受影響區域為1樓技修單位、烘烤室與小部分測試產線。淡水廠區建物、設備、貨物均有足額保險，將於現場清理完成後，協同保險公司辦理理賠事宜。康舒科技公司保險自負額為賠償金額10%，最低金額新台幣100萬元，可能獲得保險理賠金額待與保險公司確認。（編輯：楊玫寧）1080628