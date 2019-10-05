台灣首座離岸風場近距離曝光 今年底商轉

經濟部次長曾文生5日帶領媒體搭船至竹南近海了解海洋示範風場建置情形。中央社記者潘姿羽攝 108年10月5日

（中央社記者潘姿羽台北5日電）台灣第1座離岸風場今天首次近距離公開曝光，由經濟部次長曾文生率領媒體搭船出海，親眼見證海洋示範風場進度，海洋風場10月可完工併網，預計今年底拿到電業執照，正式商轉。

今天下午，曾文生帶著媒體從苗栗龍鳳漁港搭船出海，近距離觀看海洋示範風場現況。

海洋離岸示範風場目前已完成裝置20座水下基礎、18架風力機組，預計今年10月，20架6MW風機將全數完工併網，加上既有2架4MW示範機組，共128MW，將成為台灣首座離岸風場，每年可供應約12.8萬戶家庭用電。

海洋離岸示範風場進展順利，預計今年10月20架6MW風機將全數完工併網。中央社記者潘姿羽攝 108年10月5日

海洋示範風場位於苗栗竹南近海、離岸約2至6公里的範圍，從龍鳳漁港便可清楚看到離岸風機的身影，不過，隨著船隻離風機愈來愈近，這才發現，離岸風機遠比想像中更巨大。

一同出海的上緯新能源總經理林雍堯說明，以海面上可見的風機部分，塔架高度達80.6公尺、重量503噸，葉片長度達75公尺。換言之，海面上高度就超過150公尺，相當於至少46層樓高。

林雍堯表示，離岸風機坐落於近海，外界常擔憂颱風來襲，會影響風機的穩固及安全，此型號的極限風速是每秒70公尺，颱風來襲影響也不會太大，不過，基於風險考量，還是會依情況降載或是停機。

曾文生表示，離岸風場建置正按部就班往前走，他對於離岸風電的發展深具信心。

至於日本工商會再次於白皮書提到對台灣供電穩定的擔憂，曾文生表示，這已是「老調重提」，台電近期在環評會議上提出，台中電廠規劃2部燃氣機組上線後，既有10部燃煤機組中，4部會轉為備用機組，供電將更有餘裕，這也代表台灣整體的發電裝置容量足夠。（編輯：郭萍英）1081005