關注美中貿易戰 台股小漲作收

（中央社記者潘羿菁台北22日電）受到美中貿易戰進度停滯影響，台股高檔震盪盤中小跌，尾盤大單敲進終場小漲8.53點作收，法人認為，目前多頭勢力尚未退潮，後續匯市將是關注重點。

台股加權指數今天早盤小漲，隨後賣壓出籠狹幅震盪走低，尾盤大單敲進帶動終場小紅作收，指數收在11566.80點，小漲8.53點，漲幅0.07%，成交量為新台幣1072.48億元。

台股盤面以中、小型個股支撐，櫃買指數（OTC）昨日止跌回穩後，今天續接上漲力道挑戰月線位置；受惠於法說會釋出利多消息，上櫃的生技醫療類股表現亮眼，基亞、順藥攻漲停，上櫃生技股王的精華與金可-KY漲幅逾3%，同樣凌厲。

權值股的台積電與鴻海股價疲軟，終場下跌作收，大立光在連3黑後，今天股價略為反彈，終場收在4345元，漲幅僅0.93%，聯發科同樣震盪整理。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，市場關注美中貿易戰後續進度，例如，美國總統川普是否簽署香港人權法案將牽動香港情勢與美中談判變化；目前最新消息傳出，中國國務院副總理劉鶴期望在28日感恩節之前，邀請美方對話，現在美中詭譎多變情況，市場氣氛顯然是進入「停看聽」階段，讓台股呈現震盪。

不過他也提到，目前新台幣沒有大幅度回貶，台股多頭力道仍在，預料近期大盤月線之下有支撐力道，指數可能在5日線震盪格局，形成「上有天花板、下有鐵板」，後續要觀察下週匯市表現，由於新台幣兌美元維持在30.5元已久，多、空方可能會表態，屆時將連帶影響台股走勢，是短期要留意指標。（編輯：張均懋）1081122