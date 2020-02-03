5G競標恐再掀銀彈戰 台灣之星私募籌措160億資金

（中央社記者吳家豪台北3日電）5G競標第一階段落幕，電信業者台灣之星以新台幣197億元的高價贏得3.5GHz的40MHz頻譜，為因應營運建置所需資金，台灣之星啟動私募案籌措160億元資金。

台灣之星今天表示，現階段先說明私募對象資格等資訊，若有其他資訊將依規定另行公告。

5G競標第一階段1月16日落幕，標金達1380.81億元，熱門頻段3.5GHz標金1364.33億元，每單位取得價值創全球紀錄，第二階段位置競標將在2月21日進行，市場普遍認為，恐會再掀一波銀彈大戰。

台灣之星1月31日董事會決議，為因應營運建置所需資金，擬採國內現金增資發行普通股、現金增資私募普通股或私募國內及或海外無擔保可轉換公司債方式，合計於不超過160億元額度內籌募資金；私募普通股發行價格暫定為新台幣10元。

台灣之星發布重大訊息說明，考量過去1年以來資本市場現況，以及籌募資本的時效性、可行性、發行成本及引進投資人的實際需求，加上私募有價證券受3年內不得自由轉讓的限制，可確保台灣之星與投資夥伴間的長期合作關係，因此不採用公開募集，擬以私募方式辦理。

歐系外資先前指出，5G競標第一階段落幕，台灣之星以197億元的高價贏得3.5GHz的40MHz頻譜，但由於有效提供5G服務需要80至100MHz，預期台灣之星可能會與台灣大哥大（3045）簽訂頻譜共享協議。

歐系外資認為，台灣大已獲60MHz，與台灣之星合作將可共同利用100MHz頻譜，預估台灣大將回饋台灣之星每年新台幣10億元的頻譜使用成本，並藉此與中華電與遠傳電信處於平等的競爭環境中。

不過，業界人士認為，台灣大原先合作對象為亞太電信，是否與台灣之星結盟，仍存在許多不確定因素。（編輯：林孟汝）1090203