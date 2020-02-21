TPK宸鴻拚轉型 日系歐系外資下修目標價

（中央社記者吳家豪台北21日電）蘋果觸控面板廠TPK-KY宸鴻轉型拓展液晶面板模組業務，日系外資維持中立評等和目標價66.2元；另一家日系外資重申持有評等，目標價下修至52.5元；歐系外資重申中立評等，目標價降至53元。

宸鴻股價今天小跌0.3元開出，盤中最低來到47.4元、跌幅約0.8%，成交張數超過1800張。

日系外資發布研究報告表示，宸鴻受武漢肺炎疫情影響，今年第1季營收預期將季減30%，優於供應鏈平均水準；宸鴻為了在有限的資本支出下改善規模經濟，打算今年拓展LCD液晶面板模組業務至中尺寸產品，加上奈米銀產品持續獲得關注，維持宸鴻「中立」評等和目標價66.2元。

另一家日系外資認為，2020年是宸鴻轉型年，預期將有液晶面板模組（LCM）新訂單，有助抵銷iPhone相關訂單流失的影響，但執行力疑慮仍帶來獲利風險，加上奈米銀（SNW）產品生態系尚未成熟、貢獻有限，維持宸鴻「持有」投資評等，目標價從58.5元調降到52.5元。

歐系外資指出，宸鴻近期營運受到武漢肺炎疫情影響，目前工廠人力仍足以支援手上訂單，並預期從4月起回歸正常；宸鴻應用於智慧型手機的奈米銀產品將從今年第3季開始貢獻營收，也有望在今年打入穿戴式裝置，且用於中尺寸產品的液晶面板模組業務將從今年下半年開始放量，有助提升營業利益率，故重申「中立」評等，目標價從57元下修至53元。（編輯：鄭雪文）1090221