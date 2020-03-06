台塑四寶2月營收跌破1000億 近4年新低

（中央社記者潘羿菁台北6日電）武漢肺炎疫情衝擊，台塑四寶2月營收跌破1000億元大關，來到994.64億元，創2016年2月以來新低，台塑與南亞月營收皆為近4年新低，台化更是創歷年最低水準，台塑四寶2月動能明顯熄火。

台塑2月營收為新台幣127.60億元，年減13.9%，較1月衰退7.9%，為2016年2月新低，台塑表示，受武漢肺炎疫情影響，中國大陸下游加工客戶延後開工，需求減少，加上運輸受阻，導致寧波廠區今年2月合計銷售量比元月減少2.8萬噸，此外，同業新增產能開出，市場供過於求導致產品售價下跌。

台塑2月各產品價格都比去年同期下跌，幅度介於5至19%。不過台塑美國今年2月新建高密度聚乙烯（HDPE）廠已投產並銷售3萬噸，雖然多少彌補動能缺口，但依舊難敵大環境衝擊。

南亞2月營收199.99億元，罕見跌破200億元大關，同樣創2016年2月以來新低水準，年減4.6%，月減10.4%，2月位於大陸營收較1月大幅衰退31.8%，南亞大陸廠區明顯為重災區。

南亞表示，受到武漢肺炎疫情擴散影響，各省市復工延遲。雖然南亞在大陸的各生產廠從2月中旬已復工營運，至2月底人員到崗達8成，但礙於上下游供應鏈停工、缺工及物流運能受限制，使產品交運持續受到影響，各項產品營收減幅達3至4成，以至於大陸營收占比從去年全年度的30.8%，下降至今年2月的20.7%。

台化2月營收210.29億元，年減23.7%，月減7.1%，創下歷年新低紀錄，主要是不再認列福懋科營收，另外，武漢肺炎疫情同樣衝擊產銷與價格，台化表示，受大陸疫情影響工人回崗受阻，下游復工及物流運輸恢復緩慢，整體買氣減弱、需求下降，讓價、量均下跌，包括丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、聚丙烯（PP）、苯乙烯（SM）等下游均延遲交貨。

台塑化2月營收為456.76億元，年減12.9%，月減21.4%，為2017年4月以來新低，台塑化表示，受武漢肺炎疫情影響，下游需求疲弱讓公司產品呈現價量齊跌，以烯烴產品為例，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價分別較1月減少每噸60美元、48美元與59美元；合計2月烯烴產品平均售價比1月減少每噸68美元。（編輯：黃國倫）1090306