憂庫存風險 亞系外資降台積電目標價

（中央社記者吳家豪台北9日電）亞系外資表示，全球智慧型手機今年出貨預估下修及第2季庫存升高風險，恐導致今明年半導體企業獲利下修4%至20%、2%至9%，調降台積電目標價至369元，並將全新降評至減碼。

亞系外資發布研究報告分析，半導體產業的生產交貨期較長，且客戶仍在觀望是否砍單，因此今年第1季受武漢肺炎疫情影響有限。然而第2季訂單動能已減弱，原因在於供應鏈庫存增加、終端需求恐低於原本預期。

亞系外資先前已下修2020年全球智慧型手機及5G智慧型手機出貨預估，推測2020年、2021年半導體企業獲利將因此下修4%至20%、2%至9%。

個股方面，亞系外資將晶圓代工廠台積電目標價從397元調降到369元，看好台積電受惠於新科技趨勢，且高效能運算需求將抵銷智慧型手機需求下滑的部分影響，維持「買進」評等。另重申聯發科、日月光投控「買進」評等，但目標價分別從500元下修至437元、從89元調降至83元。

此外，亞系外資認為砷化鎵廠全新風險升高，將投資評等從「持有」調降至「減碼」，目標價從104元降到87元。另預期穩懋功率放大器（PA）及垂直共振腔面射雷射（VCSEL）今年需求恐放緩，重申「持有」評等，目標價從321元下修至292元。

由於面板供應鏈復工進展延後，恐影響AMOLED（有機發光二極體）面板驅動IC需求，亞系外資也將聯詠目標價從200元下修至193元，但維持「持有」評等。（編輯：張均懋）1090309