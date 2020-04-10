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台股週線上漲493.98點 市值增加近1.5兆

最新更新：2020/04/10 19:37

（中央社記者潘智義台北10日電）台灣證券交易所統計，台股今天終場收在10157.61點，較上週9663.63點上漲493.98點，漲幅約5.11%；上市公司市值新台幣30兆8752.92億元，較上週增加1兆4911.49億元，增幅約5.07%。

證交所統計，本週各產業別指數全面上漲，以玻璃陶瓷類指數上漲13.21%最大，貿易百貨類指數上漲2.62%最小；未含金融類指數上漲407.14點，漲幅約為4.98%；未含電子類指數上漲760.01點，漲幅約6.29%；未含金融電子類指數上漲637.90點，漲幅約6.47%。

另外，本週集中交易市場總成交金額為7851.45億元，全體上市股票成交金額為7083.39億元，股票成交量周轉率為2.08%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類1702.67億元，占全體上市股票交易金額24.04%；電子零組件類1625.28億元，占全體上市股票交易金額22.94%；光電類816.78億元，占全體上市股票交易金額11.53%。

累計今年初開盤迄今共62個交易日，集中市場總成交金額為10兆3114.39億元，市場日平均成交金額為1663.14億元；股票成交量周轉率為24.76%，股票日平均成交量周轉率為0.4%。（編輯：張良知）1090410

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