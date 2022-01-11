股匯不同調 新台幣小貶1.6分收27.684元

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）台股震盪收紅，不過金融市場仍在消化聯準會釋出的鷹派訊號，新台幣弱勢整理，呈現股匯不同調，新台幣今天收盤收27.684元，小貶1.6分，台北及元太外匯市場總成交金額12.51億美元。

台股今天開高走低，電子族群表現疲弱，盤中下挫逾百點至18135.43點，在金融與航運股撐盤下，指數一度翻紅，尾盤更因台積電大單敲進，指數急拉收在18288.21點，上漲48.83點。

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外匯交易員表示，外資今天有買有賣，缺乏顯著方向性，市場交投以實質需求為主，新台幣陷入整理，不脫昨日的交易區間；今天開盤價為27.67元，最高27.65元、最低27.72元。

外匯交易員表示，市場關注美國聯準會主席鮑爾於聽證會上的發言是否釋出更多關於升息及縮表的計畫，因此氛圍偏向觀望，雖然出口商農曆年前拋匯將提供支撐，近期金融市場不確定性增加，外資可能因調節部位而有些匯出動作，短線新台幣料將區間整理。（編輯：黃國倫）1110111