更多編輯台推薦新聞：
1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員
文化+

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

投資人樂觀 亞股普遍收漲

2022/1/17 19:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港17日綜合外電報導）亞洲股市今天普遍收漲，投資人在一週伊始大多樂觀，但在美國聯邦準備理事會（Fed）料將接連升息之際，不確性依然瀰漫，同時數據顯示，中國去年底經濟成長走緩。

快速蔓延的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，雖持續對全球股市交易投下陰影，但市場焦點放在Fed打擊飆升通膨的貨幣緊縮政策計畫。

Fed官員上週接二連三發言，指出最快於3月升息的好處，但Fed主席鮑爾（Jerome Powell）也表示，他們將謹慎行事，確保不讓美國的復甦脫軌。

儘管2022年初全球股市瀰漫不確性，但新加坡銀行（Bank of Singapore）分析師艾里李（Eli Lee，音譯）仍對前景感到樂觀。

他在評論中指出：「隨著我們進入2022年，我們相信後疫情時期的牛市態勢仍大致不變。縱觀歷史，牛市不會在升息週期開始時結束，全球經濟成長和獲利的正面趨勢仍是驅動市場的基本動力。」

亞股今天普遍收漲，東京股市日經225指數上漲0.7%，收28333.52點，香港恆生指數下挫0.7%，收24218.03點，上海證券交易所綜合指數揚升0.6%，收3541.67點。

此外，雪梨、新加坡、威靈頓、台北、孟買及曼谷股市都上揚，首爾、馬尼拉及雅加達股市則下挫。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1110117

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族