鴻海深圳廠區 恢復部分生產營運

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）中國COVID-19本土疫情嚴峻造成深圳封城，在深圳設有廠區的鴻海集團今天下午表示，相關園區已恢復部份生產營運，持續嚴格遵循當地政府防疫要求，做好園區內閉環管理及保障員工健康照護。

中國COVID-19疫情在多省市同時蔓延，廣東省深圳市12日新增66例感染者後，13日晚間宣布全市14日起公車和地鐵停運，所有社區、城中村、產業園區等實行封閉式管理，14日鴻海集團在深圳各園區配合當地政府新冠疫情防疫工作，即日起暫停營運。

鴻海今天下午說明，鴻海在深圳的主要園區，部分員工生活、工作、交通都在園區內，實行「兩點一線」封閉式管理。

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鴻海指出，根據深圳市發布的產業指引政策，在嚴格遵循當地政府防疫要求，做好園區內閉環管理及保障員工健康照護的前提下，相關園區已恢復部份生產營運。

鴻海是蘋果生產iPhone主要合作夥伴，法人分析，鴻海集團在深圳廠區其中龍華與觀瀾的iDPBG事業群，主要是開發與試產（NPI）蘋果（Apple）iPhone的據點，鴻海集團在鄭州的廠區是量產iPhone產品的重要基地，目前iPhone SE 3已經進入量產階段，此次深圳廠區因疫情暫時營運，對iPhone量產無太大影響。（編輯：郭無患）1110316