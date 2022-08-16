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美股收高 法人：台股可望同步震盪揚升

2022/8/16 08:14
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（中央社記者張建中台北16日電）美股震盪收高，道瓊指數上漲151.39點，那斯達克指數揚升80.86點。法人表示，隨著美股持續走高，台股可望亦步亦趨，同步震盪揚升。

投資人觀望經濟數據和零售業者即將發布的財報，美股15日早盤下跌，盤中跌幅收斂轉而上揚，終場全面收高。道瓊指數上漲151.39點，漲幅0.45%；標準普爾指數上漲16.99點，漲幅0.4%；那斯達克指數揚升80.86點，漲幅0.62%；費城半導體指數小漲9.49點，漲幅0.31%。

國內外產業訊息方面，中國四川、江蘇等省份陸續祭出工業用電限電，以確保民生用電。工業電腦廠神基表示，這次並未臨時關電，廠商能協調生產排程，影響不大。筆電代工廠廣達、緯創、英業達則尚未受到影響。

銅箔基板廠騰輝-KY江蘇廠目前配合當地政府政策，調控設備運轉時間，以避開用電尖峰時刻，因產能沒有滿載，限電措施對生產沒有造成影響。導線架廠長科子公司成都二廠配合當地政府限電政策，暫時停工至20日，尚未造成重大影響。

永豐餘集團旗下林漿紙廠中華紙漿第3季特殊紙擬漲價10%、文化紙調漲5%，以反映成本；對第4季不看壞。

國內條鋼大廠豐興為因應成本走揚，國內廢鋼、鋼筋每公噸分別上漲新台幣400元，型鋼產品基價維持平盤。

法人表示，美股走向將持續牽動台股後市，若美股維持震盪走高走勢，台股也可望同步揚升，不過個股表現差異大。（編輯：郭無患）1110816

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