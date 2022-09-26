國旅夯小客車掛牌增 下半年營業用牌照稅近12億

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（中央社記者張璦台北26日電）下半年營業用車輛牌照稅將於10月1日開徵，台北市稅捐稽徵處表示，在國旅自由行正夯，租賃公司小客車掛牌數增加的帶動之下，全國開徵輛數27.2萬輛、年增5.42%，稅額也成長至新台幣11.9億元、年增3.96%。

財政部今天委請台北市稅捐稽徵處舉辦「111年營業用車輛下期使用牌照稅開徵記者會」，台北市稅捐稽徵處長倪永祖表示，車主記得在10月31日前完成繳納，每逾3天將按滯納數額加徵1%滯納金、最高加徵10%，超過30天仍未繳納，將移送行政執行機關強制執行。

他表示，今年營業用車輛下期使用牌照稅繳款書，近日各地方稅稽徵機關將郵寄納稅義務人，未接獲繳款書或對稅額有疑問者，可向車籍所在地地方稅稽徵機關，或其派駐監理機關服務櫃台，申請補發或查詢。

使用牌照稅1年開徵2次，10月開徵對象僅營業用車輛，課稅期間為下半年牌照稅，統計開徵輛數共27.2萬輛，年增1.4萬輛或5.42%，稅額新台幣11.9億元，年增0.45億元或3.96%。

倪永祖分析，開徵輛數較去年成長1.4萬輛，以營業用小客車增加7694輛較多，但遊覽車等營業用大客車減少541輛，推測原因為國內旅遊型態改變，民眾更喜歡自由行、以租賃車輛出遊，使租賃公司小客車掛牌數增加；同時，企業以租代購用車觀念轉變，也導致營業用小客車增加。

至於營業用貨車年增5612輛，倪永祖指出，主要是因電子商務蓬勃，以及疫情期間宅經濟網購發展，使物流貨運的營業用貨車增加。

檢視6都開徵情況，以車輛數增加來看，倪永祖指出，台北市查定12.6萬輛、年增7512輛最多，其次是台南市年增1651輛；以稅額增加數而言，台北市增加1380萬元最高，其次為桃園市612萬元、台南市546萬元；開徵稅額最高者，為台北市的3.9億元。

另外，倪永祖表示，截至今年8月底止，全國使用牌照稅免稅車輛數約92萬輛，其中計程車免稅約9萬輛、占10%；同時，完全以電能為動力的電動車免稅達2萬6361輛，以台北市占31%最多，接著是台中市13%、新北市12%，以增加數來看，也是台北市增加2056輛最多。

使用牌照稅繳納管道多元，財政部說明，納稅義務人可登入「地方稅網路申報作業網站」，利用工商/金融憑證或統一編號加車號，直接線上查繳稅款；持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收），以現金或票據繳納；稅額在3萬元以下者，可至便利商店繳納；或透過ATM、信用卡、晶片金融卡、活期儲蓄存款帳戶及電子支付帳戶等方式繳稅。

財政部表示，民眾也可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站，或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者的App，進行繳稅。

同時，如果納稅義務人受疫情影響，不能於規定繳納期間內繳清稅捐者，可依稅捐稽徵法第26條相關規定，申請延期或分期繳納稅捐。（編輯：趙蔚蘭）1110926