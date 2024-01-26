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聯電、英特爾合作開發12奈米 法人：營收貢獻視需求

2024/1/26 10:51
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（中央社記者張建中新竹26日電）聯電與英特爾（Intel）將在美國合作開發製造12奈米製程平台，聯電表示，2027年量產後對業績將具正面效益，此合作案是雙方互補，將共享獲利。法人認為，合作案對雙方都將有利，但營收貢獻須觀察客戶需求。

聯電與英特爾共同宣布，將在英特爾位於美國亞利桑那州Ocotillo Technology Fabrication的12、22和32廠開發和製造12奈米製程，預計2027年投入生產。

聯電指出，12奈米是聯電現有28奈米及22奈米製程的延伸，透過與英特爾合作，聯電不需花錢就可以建置12奈米產能。英特爾的晶圓廠產能則可有效利用，製程技術平台也將更加完備。合作案將是互補，並共享獲利，預期2027年效益可望逐步顯現。

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法人表示，聯電與英特爾合作，有利於英特爾達成2030年前成為全球第2大晶圓代工廠的目標，同時有助於聯電以較具成本效益的方式，為客戶提供12奈米產能，只是實際營收貢獻須觀察客戶需求。

法人指出，聯電客戶短期投片需求未見回升，加上匯率變化，預期聯電今年第1季業績可能季減5%至7%；不過第1季應為營運谷底，聯電後續業績有機會逐季回升。（編輯：張良知）1130126

#美國
#英特爾
#聯電
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