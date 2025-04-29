銀行暫停自然人憑證開戶 金管會：尊重業者風管機制

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（中央社記者羅元駿台北29日電）媒體報導，近期有詐騙集團假借名目詐取民眾自然人憑證，並大量開立數位存款帳戶，讓銀行提高警覺，暫停以自然人憑證方式進行開戶驗證。金管會今天證實確實有相關情況，但是否加嚴開戶機制，則尊重各銀行風險管理。

金管會銀行局副局長侯立洋今天在例行記者會說明，的確有銀行業者暫停受理以自然人憑證方式驗證數位存款帳戶，不過金管會仍尊重各銀行的風險管理，由業者自行控管並防範人頭帳戶。

數位存款帳戶依身分驗證方式不同，共分3種類型。第1類是透過自然人憑證在線上開立的帳戶，第2類是已開立自行存款帳戶的既有客戶，在線上加開的帳戶；第3類則為他行存款或信用卡客戶或既有自行信用卡客戶在線上開立的帳戶。

侯立洋指出，截至今年3月底，透過自然人憑證開戶而最後被列為警示帳戶，占以自然人憑證開立數位帳款帳戶數約0.28%；而整體數存戶變成警示戶占全體數存戶開戶數則為0.064%。

侯立洋進一步指出，經了解有銀行表示因民眾為申請信貸，遭詐團騙取自然人憑證後再拿去開立數存戶，最後成為人頭帳戶，進一步被列為警示戶。

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也就是說，銀行有觀察到民眾若以自然人憑證作為數存戶的開戶驗證，高機率變成警示戶風險，讓銀行針對自然人憑證開戶管道有所限制或暫停。

截至目前，兆豐銀行、第一銀行、合作金庫銀行、華南銀行、台灣中小企銀、彰化銀行等已宣布實施上述相關措施；土銀也預計5月5日起停止提供使用自然人憑證開立數位存款帳戶，台銀也將於5月上旬跟進，亦即8大公股行庫都將關閉自然人憑證驗證數存戶管道，另外，台新銀也宣布暫停自然人憑證驗證服務。（編輯：楊蘭軒）1140429