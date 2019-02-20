麻疹爆就醫群聚事件 護理師及陪診家屬中鏢

（中央社記者張茗喧台北20日電）麻疹傳染力不容小覷，疾管署日前公布北部30多歲男性赴越南時感染麻疹，回台後病發確診，至今已傳染給4人，均為陪其他患者就醫的家屬及護理人員，是今年首起就醫群聚事件。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞表示，這次新增的3名本土麻疹確定病例當中，其中2人是北部30多歲女性，另一人為30多歲男性，3人近期均無國外旅遊史。

進一步調查發現，兩名30多歲女性均為境外移入麻疹病例就醫時的診所護理師，另一名30多歲男性則是境外移入個案就醫時，同在急診的陪病家屬，研判均是遭到越南境外移入個案感染。

羅一鈞說，這次新增的3名個案在可傳染期間內曾出入士林區樂器行、內湖區銀行以及中山區郵局，家庭及職場接觸者共27人，將持續監測至3月12日。

羅一鈞指出，該名境外移入個案除了傳染給本次新增的3名個案外，昨天也有一名20多歲女性確定因他而感染，研判境外移入個案屬於高病毒量、傳染力相當強的患者，由於感染者均為陪病家屬及護理人員，因此也是今年第一起就醫群聚事件。

根據疾管署統計，今年截至目前，國內共累計17例麻疹確定病例，9例為境外移入病例，感染國家為菲律賓5例及越南4例，另8例為國內感染，其中6例為境外移入病例的接觸者。

疾管署表示，麻疹傳染力極強，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防，目前國內公費MMR疫苗儲備量約38萬劑，呼籲民眾按時於幼兒滿1歲及滿5歲各接種一劑MMR疫苗，而15至49歲的育齡婦女如經檢測無德國麻疹抗體，也可公費接種一劑MMR疫苗。（編輯：張雅淨）1080220