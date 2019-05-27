攝取足量蔬果預防腸躁症 減少腹敏腸平安

董氏基金會27日建議民眾，飲食應攝取足量蔬果以預防腸躁症，腸躁症患者則可在醫師評估下實施低腹敏飲食，幫助緩解症狀。中央社實習記者吳柏勳攝 108年5月27日

（中央社記者吳柏勳、陳清芳台北27日電）現代人飲食日趨精緻，在身心壓力與作息不正常下就可能罹患腸躁症，引發腹脹、腹痛、腹瀉與便秘等症狀。董氏基金會建議民眾攝取足量膳食纖維蔬果，有助於預防腸躁症。

台大醫院胃腸肝膽科專任曾屏輝主治醫師表示，大腸激躁症（腸躁症） 是一種腸胃功能性障礙，患者常有腹脹、腹瀉、腹痛、便秘等症狀反覆、交替出現，對工作效益和生活品質都造成莫大影響。發生原因也與「腹敏」FODMAP飲食息息相關。

曾屏輝指出，「腹敏」FODMAP（可發酵性的寡糖、雙堂、單醣以及多元醇）的食物，經研究證實可能是造成腸胃道敏感的關鍵，腸躁症患者在腹敏食物攝取過多時就可能引發腸躁症。常見高腹敏食物，含果糖較多水果有芒果、西瓜等，含寡糖較多蔬菜則有洋蔥、大蒜等，大多含糖飲料與代糖飲料也屬高腹敏食物。

董氏基金會提到，2017年營養素（Nutrients）期刊上的研究指出，腸躁症發生與西方飲食型態（高油脂、高精緻糖攝取）有正相關，另一項研究則指出，膳食纖維攝取較高者，腸躁症發生率較低。

董氏基金會食品營養中心副主任陳醒荷表示，膳食纖維攝取較多，腸躁症發生率較低，膳食纖維能有效增加腸菌多樣性，提升好菌比例促進腦-腸軸健康，建議民眾應攝取足量蔬果，維持腸道健康、預防腸躁症。

陳醒荷表示，要預防腸躁症，打好腸胃道健康根基才是重點，衛福部建議每人每日應攝取4份蔬菜3份水果；但董氏基金會2013-2018年身體快樂指數調查，有腸胃道困擾問題者的蔬果攝取量較少，在最新營養健康變遷調查中，19-44歲成人蔬果攝取量僅達建議量一半。

曾屏輝表示，腸躁症患者除了通過藥物治療、紓解壓力，在經醫師與營養師控管下逐步挑出患者的腹敏食物種類，可採取低腹敏三階段飲食（Low FODMAP diet）漸進方法，以及相對應的飲食建議，但不建議患者自行實施低腹敏飲食，因為需經過專業醫師與營養師嚴謹控管，以免造成營養失衡。（編輯：陳清芳）1080527