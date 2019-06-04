頸部腫塊誤認感冒 就醫發現淋巴癌上身

亞洲大學附屬醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊（左）4日提醒，淋巴癌初期症狀與常見的感冒等輕微病痛類似，若發現頸部有腫塊，應盡速就醫檢查。圖為醫師檢查過程示意圖。（亞大醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 108年6月4日

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中市朱姓男子日前發現左頸有腫塊，以為感冒引起，但感冒痊癒後腫塊卻越來越大，就醫確診為「瀰漫型大B細胞淋巴癌」，經醫師建議接受標靶藥物及化療後，病況順利獲得控制。

亞洲大學附屬醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊受訪表示，淋巴癌是指由淋巴組織衍生出的惡性腫瘤，可分為「何杰金氏淋巴癌」與「非何杰金氏淋巴癌」，而「瀰漫型大B細胞淋巴癌」屬於「非何杰金氏淋巴癌」的一種，通常惡性度較高、生長速度快，也是國人常見的患病種類，患者以男性居多。

黃文豊指出，淋巴癌初期症狀與常見的輕微病痛類似，例如流行性感冒、傷寒等，患者容易忽視而延誤治療；淋巴癌初期常在頸部、腋下或鼠蹊部等處摸到堅硬、無痛性的腫塊，有些患者會出現不明原因發燒、夜間盜汗、體重減輕、長期倦怠與皮膚癢等症狀。

淋巴癌分期通常以橫膈膜為界線，患者因橫膈膜兩側皆受到癌細胞侵犯，則為淋巴癌第三期，治療方式包括放射線治療、化學治療、標靶治療等，若初期治療效果不佳，或癌症復發時，會使用高劑量化學治療合併自體或異體周邊血幹細胞移植。

黃文豊提醒，雖然淋巴癌屬於惡性腫瘤，但仍有不少病患的治療效果良好，「瀰漫型大B細胞淋巴癌」屬於可治癒的癌症，若能早期診斷，則治療效果會更佳。（編輯：陳俊碩）1080604