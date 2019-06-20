高雄金獅湖市場登革熱延燒 30歲男攤商中鏢

（中央社記者張茗喧台北20日電）疾管署今天公布新增一例本土登革熱病例，患者是一名家住高雄市鼓山區綠川里30多歲男性，平時在三民區金獅湖市場擺攤做生意，疑在工作時遭感染，這起群聚已累計21人確診。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥受訪時說，該名個案18日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及骨頭痛等症狀，隔天就醫並通報，經檢驗確認感染登革病毒第4型，目前住院治療中。

莊人祥說，這名個案近期無出國史，平時在金獅湖市場擺攤做生意，由於個案發病日與前一例個案相近，且活動地也具高度地緣相關性，研判屬三民區群聚的第二波感染者；該起群聚截至目前共計21人確診。

莊人祥表示，由於第二波感染的2名個案均為金獅湖市場攤商，研判隱藏孳生源可能就在市場附近，疾管署今天已派員到市場附近尋找感染源，盼阻斷下一波感染，將持續觀察至7月19日。

他強調，目前高雄市本土登革熱疫情仍集中在三民區鼎金里與金獅湖市場周邊，考量市場是人潮密集場所，疫情傳播風險高，第一線防疫人員自6月9日起持續針對市場攤商健康監測，明天也將加強執行第二輪防治工作，包括孳生源清除、查核及化學防治等。

疾管署呼籲，清除孳生源是防治登革熱最根本的方法，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，並配合政府各項防治措施；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：張芷瑄）1080620